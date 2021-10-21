Матвиенко: нет необходимости вводить общефедеральный локдаун

Она сказала, что нерабочие дни в начале ноября не нужно использовать, как отпуск.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в настоящий момент нет необходимости вводить общефедеральный локдаун на фоне пандемии коронавируса.

Матвиенко подчеркнула, что россияне не должны использовать нерабочие дни в начале ноября, как отпуск, потому что в таком случае не удастся остановить пандемию. Спикер Совфеда считает, что нерабочие дни помогут разорвать цепочку распространения инфекции в стране и поспособствуют снижению заболеваемости.

Матвиенко сказала, что не надо вводить обязательную вакцинацию, так как это неэффективно. По ее словам, необходимо активно пропагандировать получение прививки.

Валентина Матвиенко сказала также, что назальная вакцина от коронавируса не отменяет необходимость обычной прививки.

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