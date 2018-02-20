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На Митрофаньевском авто продырявило и затопило снегом
Сегодня, 7:29
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lesjasap

На Митрофаньевском авто продырявило и затопило снегом

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Автомобилист в шоке от случившегося. Он ищет справедливости.

В Адмиралтейском районе Петербурга местный автомобилист пытается найти виновника, из-за которого легковушку продырявило и заполнило снегом. Пост с просьбой о помощи житель города разместил в социальной сети "Вконтакте". По его сведениям, он оставил транспорт припаркованным около здания под номером 2 по Митрофаньевскому шоссе. Когда владелец вернулся, то нашел иномарку сломанной и с массой снега и грязи под корпусом.

Теперь пострадавший пытается выйти на след злоумышленника, который протаранил его авто. Он призывает свидетелей ситуации откликнуться.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: авто продырявлено, машину затопило снегом, митрофаньевское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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