На Митрофаньевском авто продырявило и затопило снегом

Автомобилист в шоке от случившегося. Он ищет справедливости.

В Адмиралтейском районе Петербурга местный автомобилист пытается найти виновника, из-за которого легковушку продырявило и заполнило снегом. Пост с просьбой о помощи житель города разместил в социальной сети "Вконтакте". По его сведениям, он оставил транспорт припаркованным около здания под номером 2 по Митрофаньевскому шоссе. Когда владелец вернулся, то нашел иномарку сломанной и с массой снега и грязи под корпусом.

Теперь пострадавший пытается выйти на след злоумышленника, который протаранил его авто. Он призывает свидетелей ситуации откликнуться.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб