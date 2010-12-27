Макс Барских воссоединился с Мишей Романовой

Автор знаменитого хита «Туманы», Макс Барских возобновил отношения с Мишей Романовой.

Недавно певец со своей возлюбленной улетел отдыхать в Грецию. Исполнитель с удовольствием делится своими фото и видео с поклонниками. Макс Барских рассказал, что переехал жить в Москву к Мише. Но пока не собирается делать предложения, певец считает, что семья — это вопрос будущего. В данный момент Максим полностью погружено в музыку.

«Да я и сам недоумеваю: кто же мы друг другу? Мы с Наташей (настоящее имя Романовой) из одного города, учились в одной школе, потом вместе переехали в столицу поступать в музыкальное училище. Несколько лет вместе жили. Потом разъехались. А буквально месяц назад снова съехались. Правда, на этот раз я перебрался к ней, а не она ко мне»-певец признался в эфире «Русского радио»

Фото:instagram/max_barkih