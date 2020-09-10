Макрон больше не рассматривает Турцию как партнера по развитию Средиземноморья

Президент Франции рассказал, что Турция должна прояснить свои намерения в Средиземном море.

Эмманюэль Макрон больше не рассматривает Турцию как партнера по развитию Средиземноморского региона. Об этом президент Франции сообщил во время пресс-конференции в Аяччо на острове Корсика.

Турция - союзник по НАТО, но она допустила неприемлемые действия в отношении корвета под флагом альянса...Мы хотим избежать эскалации, но это не означает, что мы будем вести себя пассивно Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик напомнил, что Анкара подписала с Правительством национального согласия в Ливии документ, который нарушает законные права Афин. При этом Эрдоган ведет геологические работы на территории экономической зоны Кипра, что является провокацией со стороны Турции.

Макрон заявил, что Европа имеет четкие "красные линии", к которым относится уважение суверенитета государств, соблюдение международных прав и осуждение односторонних актов.

Турция хочет заблокировать военным кораблям РФ выход через Босфор.

Видео: Youtube/LeLo CaNa Productions