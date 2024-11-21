МИД РФ внимательно следит за ситуацией в Абхазии

Мария Захарова рассказала о реакции Москвы на непростую обстановку в республике.

Москва внимательно следит за ситуацией в Абхазии и приняла к сведению договоренности, заключенные между властью и оппозицией в республике. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что важно добиться того, чтобы иностранным партнерам удалось сформировать необходимые условия для проведения досрочных президентских выборов.

Мы дали принципиальную оценку внутриполитическому кризису в этой стране. Важно, чтобы были созданы необходимые условия для проведения досрочных президентских выборов в Абхазии, которые, как мы понимаем, должны состояться до 19 февраля 2025 года. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что именно народу республики предстоит выбирать нового главу государства, который смог бы обеспечить им безопасное, стабильное, поступательное развитие. В Москве полагают, что важным фактором будет сохранение прочных союзнических контактов с российским руководством, так ка наша страна остается гарантом суверенитета и независимости Абхазии".

Захарова: РФ отвергает обвинения во вмешательстве в дела Грузии.

Фото и видео: МИД России