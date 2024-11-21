В МИД РФ напомнили об уважении суверенитета Тбилиси.

Москва решительно отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Грузии от местной оппозиции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что таким образом поступают страны коллективного Запада, а не РФ. Спикер МИД РФ прокомментировала СМИ звучащие из Иби лиси обвинения.

Обвинения абсолютно безосновательны, решительно их отвергаем. Напомню тем, кто делает такие заявления, что у нас нет дипломатических отношений с Грузией. Россия развивает в основном торгово-экономические и гуманитарные связи с этой закавказской страной... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что сейчас Запад буквально выкручивают руки грузинским избирателям, заставляя голосовать народ на парламентских выборах так, "как надо". Несмотря на это жители страны высказались в пользу стабильности и традиционных ценностей. По мнению дипломата, на воре и шапка горит, говоря о том, что оппозиция предпринимает попытки скрыть собственные преступления.

Захарова: появление НАТО на Украине будет означать его вступление в войну против РФ.

Фото и видео: МИД России