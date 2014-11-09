Захарова: появление НАТО на Украине будет означать его вступление в войну против РФ

В МИД РФ прокомментировали слова эстонского главы МИД Маргуса Цахкна.

Появление сил Североатлантического военного альянса на украинской земле приведет к катастрофическим последствиям для всего мира, а также будет означать вступление альянса в войну против России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала высказывание руководителя эстонского внешнеполитического ведомства Маргуса Цахкна о необходимости отправки военных сил европейских стран на Украину для якобы "подкрепления" мирного соглашения с Россией.

Я не понимаю, может, до них как-то не доходит, что появление на территории Украины контингентов НАТО будет означать вступление альянса в войну против нашей страны, мы об этом уже неоднократно им говорили. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ считает недобросовестным поведение OMV в ситуации с невыплатами.

Фото и видео: МИД России