Захарова: РФ считает недобросовестным поведение OMV в ситуации с невыплатами

Кремль считает недобросовестным поведение австрийской компании OMV в ситуации с невыплатами "Газпрому". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что Россия не планирует заниматься благотворительностью по поставкам природного газа в отношении Вены. В МИД РФ уточнили, что реакция российской стороны в связи с этим инцидентом полностью оправданная.
Это недобросовестное поведение австрийского концерна. Наша негативная реакция на подобное, мне кажется, более чем оправдана. Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что предприятие OMV заявило о получении положительного для себя решения в иностранном арбитраже по спору с "Газпром экспортом", а также о намерении взыскать присужденные ей 230 миллионов евро за недопоставку природного газа по контракту в Германию с российской компании в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Позднее местный импортер получил уведомление от "Газпром экспорта" о прекращении поставок природного газа в европейское государство.
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Фото и видео: МИД России
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