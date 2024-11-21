Захарова: РФ считает недобросовестным поведение OMV в ситуации с невыплатами

В МИД РФ напомнили о судебном решении, вынесенном в пользу Австрии.

Кремль считает недобросовестным поведение австрийской компании OMV в ситуации с невыплатами "Газпрому". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что Россия не планирует заниматься благотворительностью по поставкам природного газа в отношении Вены. В МИД РФ уточнили, что реакция российской стороны в связи с этим инцидентом полностью оправданная.

Это недобросовестное поведение австрийского концерна. Наша негативная реакция на подобное, мне кажется, более чем оправдана. Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что предприятие OMV заявило о получении положительного для себя решения в иностранном арбитраже по спору с "Газпром экспортом", а также о намерении взыскать присужденные ей 230 миллионов евро за недопоставку природного газа по контракту в Германию с российской компании в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Позднее местный импортер получил уведомление от "Газпром экспорта" о прекращении поставок природного газа в европейское государство.

Захарова: база ПРО США в Польше ведет к повышению уровня ядерной опасности.

Фото и видео: МИД России