Захарова: база ПРО США в Польше ведет к повышению уровня ядерной опасности

В МИД РФ напомнили о планах Вашингтона и Варшавы по усилению обороноспособности военного блока в Европе.

База американских противоракетных систем обороны на польской территории ведет к повышению уровня ядерной опасности в европейском регионе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала на очередной провокационный шаг со стороны Вашингтона и Варшавы.

Это как раз очередной откровенно провокационный шаг в череде глубоко дестабилизирующих действий американцев, их союзников по Североатлантическому альянсу в стратегической сфере. Этот шаг укладывается в многолетнюю деструктивную практику подтягивания к российским рубежам военной инфраструктуры НАТО. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что ситуация объективно ведет к подрыву стратегической стабильности вместе с другими пагубными мерами властей США военно-политического, военно-технического свойства. В МИД РФ уточнили, что Белый дом нацелен на проецирование собственной мощи за тысячи километров от национальной территории США ради оказания силового давления на Россию и прочие ядерные державы.

Захарова: НАТО превратит Молдавию в логистическую базу для снабжения ВСУ.

Фото и видео: МИД России