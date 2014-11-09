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Захарова: база ПРО США в Польше ведет к повышению уровня ядерной опасности

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В МИД РФ напомнили о планах Вашингтона и Варшавы по усилению обороноспособности военного блока в Европе.

База американских противоракетных систем обороны на польской территории ведет к повышению уровня ядерной опасности в европейском регионе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала на очередной провокационный шаг со стороны Вашингтона и Варшавы.

Это как раз очередной откровенно провокационный шаг в череде глубоко дестабилизирующих действий американцев, их союзников по Североатлантическому альянсу в стратегической сфере. Этот шаг укладывается в многолетнюю деструктивную практику подтягивания к российским рубежам военной инфраструктуры НАТО.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что ситуация объективно ведет к подрыву стратегической стабильности вместе с другими пагубными мерами властей США военно-политического, военно-технического свойства. В МИД РФ уточнили, что Белый дом нацелен на проецирование собственной мощи за тысячи километров от национальной территории США ради оказания силового давления на Россию и  прочие ядерные державы. 

Захарова: НАТО превратит Молдавию в логистическую базу для снабжения ВСУ.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, польша, про
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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