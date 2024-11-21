В МИД РФ прокомментировали сближение НАТО с Кишиневом.

Молдавское правительство, "подтягивая" республику к членству в НАТО, фактически превращает европейскую страну в логистическую базу, необходимую для снабжения Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что большинство местных жителей выступают против сближения с Североатлантическим военным альянсом.

Руководство продолжает подтягивать республику к альянсу. В качестве приоритета называется сохранение статуса доверенного партнера альянса. На практике, как отмечают политологи, это означает форсированное превращение страны в логистическую базу для снабжения ВСУ. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором болезненных фантазий.

Фото и видео: МИД России