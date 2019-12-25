МЧС предупредило жителей Ленобласти о гололеде и мокром снеге

Автолюбителям следует быть аккуратнее на дорогах.

В ГУ МЧС по региону предупредили жителей Ленобласти о гололеде и мокром снеге. Неблагоприятная погода придет во вторник, 25 февраля. Местами стоит ждать зимних осадков. Они продлятся в течение трех следующих дней. Специалисты ссылаются на сведения от ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Экстренная служба предупреждает об ухудшении условий для автомобилистов. Возможно возникновение ЧС на дорогах, а также в системах ЖКХ и энергосистемах.

Ранее во вторник в Петербург придет похолодание.

Фото: Piter.tv

