МЧС предупредило жителей Ленобласти о гололеде и мокром снеге

В ГУ МЧС по региону предупредили жителей Ленобласти о гололеде и мокром снеге. Неблагоприятная погода придет во вторник, 25 февраля. Местами стоит ждать зимних осадков. Они продлятся в течение трех следующих дней. Специалисты ссылаются на сведения от ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Экстренная служба предупреждает об ухудшении условий для автомобилистов. Возможно возникновение ЧС на дорогах, а также в системах ЖКХ и энергосистемах.
Ранее во вторник в Петербург придет похолодание.
Фото: Piter.tv
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