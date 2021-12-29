В Израиле провели исследование по качеству антител от ковида.

Люди с лишним весом лучше защищены от повторного заражения СОVID-19. Такой информацией поделились в официальном пресс-релизе сотрудники израильского медицинского центра "Шиба". Они оценили возможности пациентов с ожирением, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Работа будет представлена в рамках Европейского конгресса клинической микробиологии, который состоится в апреле 2022 года в Лиссабоне.

Люди с ожирением, которые ранее были инфицированы, были лучше защищены от инфекции в будущем, чем те, кто имел избыточный или нормальный вес и ранее был инфицирован. заявление врачей

Специалисты установили, что количество антител снижается со временем как у ранее инфицированных, так и у вакцинированных. Однако при этом показатели антител улучшаются у тех, кто ранее переболел, но не у тех, кто получил прививки от ковида. Авторы исследования пришли к выводу о том, что качество антител увеличивается после заражения, а не после вакцинации. Пациенты с лишним весом (с индексом массы тела 30 и более) имели более высокий и устойчивый иммунный ответ на инфекцию по сравнению с пациентами, у которых фиксировался нормальный и избыточный вес.

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