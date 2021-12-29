Люди с лишним весом лучше защищены от повторного заражения СОVID-19. Такой информацией поделились в официальном пресс-релизе сотрудники израильского медицинского центра "Шиба". Они оценили возможности пациентов с ожирением, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Работа будет представлена в рамках Европейского конгресса клинической микробиологии, который состоится в апреле 2022 года в Лиссабоне.
Люди с ожирением, которые ранее были инфицированы, были лучше защищены от инфекции в будущем, чем те, кто имел избыточный или нормальный вес и ранее был инфицирован.
заявление врачей
Специалисты установили, что количество антител снижается со временем как у ранее инфицированных, так и у вакцинированных. Однако при этом показатели антител улучшаются у тех, кто ранее переболел, но не у тех, кто получил прививки от ковида. Авторы исследования пришли к выводу о том, что качество антител увеличивается после заражения, а не после вакцинации. Пациенты с лишним весом (с индексом массы тела 30 и более) имели более высокий и устойчивый иммунный ответ на инфекцию по сравнению с пациентами, у которых фиксировался нормальный и избыточный вес.
Проценко призвал не терять настороженность к "омикрону".
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все