Награждение руководителей образовательных учреждений прошло в рамках ежегодного районного педагогического совета.

Лучшие школы и детские сады Выборгского района получили по 1 миллиону рублей. Об этом стало известно каналу Piter.TV. Вручение заслуженных сертификатов прошло на традиционном районном педсовете накануне нового учебного года. Мероприятие было посвящено подведению итогов за прошлый год, а также вопросам реализации Нацпроекта "Образование" на территории района.

Заседание началось с того, что представители администрации вывели вручили денежные сертификаты образовательным учреждениям района. Награды руководителям школ и педагогам вручил глава района Дмитрий Никулин.

Сразу 5 детских садов получили по миллиону рублей на современные средства обучения. Это детские сады №№31, 22, 3, 4 и 11 По 1 миллиону на современное оборудование получили руководители Полянской и Коробицынской школы, Гимназии Выборга и школы Светогорска, а также школы № 37. Еще по 250 000 рублей получили руководители школ, которые резко улучшили показатели по ЕГЭ. По данным, предоставленным местной администрацией, Каменская школа – поднялась на 14 шагов вверх, Рощинская школа – на 6 шагов, а школа поселка Советский – на 5.

Фото: Piter.TV