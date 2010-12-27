Лучшие предприниматели из Выборга представят сельскохозяйственную продукцию на ярмарке в Петербурге

Выставка пройдет в "Экспофоруме" с 18 по 26 августа.

В Петербурге откроется международная ярмарка "Агрорусь", в которой примут участие около 40 организаций и индивидуальных предпринимателей из Выборга. Об этом сообщает официальный портал "Выборгский район".

Ярмарка пройдет в "Экспофоруме" 18 августа и продлится до 26 числа. Официальное открытие состоится во вторник, 21 августа, в павильоне "Н".

На территории выстовочного комплекса представят лучшую молочную продукцию, грибы, цветы, творог, сметану и многое другое. От Выборгского района в ярмарке будут учавствовать такие компании, как "Торговый дом ЛОСЕВО", "Выборгское" и "Штольни".

Одним из украшений мероприятия станет выставка лучших коров от компании "Белые ночи".

Напомним, что в прошлом году фермеры Выборгского района получили золотые медали от Министерства сельского хозяйства Росии за хлебобулочные издели и яйца.

Фото: Официальный сайт "Агрорусь"