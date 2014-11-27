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Little Big и Оливер Три выпустил клип про мемы

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Композиция стала частью совместного мини альбома музыкантов.

Петербургская группа Little Big и американский певец Оливер Три выпустили совместный клип под названием "The Internet". Композиция вошла в мини-альбом "Welcome to the Internet", который артисты презентовали 30 сентября.

В своем видео музыканты не изменили своему стилю и с яркими образами и красками показали мемную культуру. В конце клипа авторы показали колл-центр в котором актер в образе Иисуса сидит за компьютером. 

По словам Оливера Три, Little Big являются его любимой группой, ради работы с которой он приехал и жил в России четыре месяца. Клип "The Internet" он назвал своим любимым. 

Видео: YouTube / Oliver Tree

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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