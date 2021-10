Little Big и Оливер Три выпустил клип про мемы

Композиция стала частью совместного мини альбома музыкантов.

Петербургская группа Little Big и американский певец Оливер Три выпустили совместный клип под названием "The Internet". Композиция вошла в мини-альбом "Welcome to the Internet", который артисты презентовали 30 сентября.

В своем видео музыканты не изменили своему стилю и с яркими образами и красками показали мемную культуру. В конце клипа авторы показали колл-центр в котором актер в образе Иисуса сидит за компьютером.

По словам Оливера Три, Little Big являются его любимой группой, ради работы с которой он приехал и жил в России четыре месяца. Клип "The Internet" он назвал своим любимым.

Видео: YouTube / Oliver Tree