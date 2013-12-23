Леонида Агутина в Петербурге ждет не только концерт. Артист еще покажет свое путешествие на Кубу

Фильм, который будут показывать в кино, получил название Cosmo Live.

У музыканта и автора-исполнителя Леонида Агутина ожидается продуктивное воскресенье, 18 апреля. В Петербурге артисту предстоит представить свой фильм Cosmo Live. Зрители смогут увидеть концерт интернационального артиста в историческом центре кубинской столицы, Гаваны.

Лучшие музыканты из России, США и Кубы, в том числе легендарные Омара Портуондо и Ал Ди Меола, покажут, как музыка способна объединить людей со всего мира, преодолевая любые границы. Начало показа – в 16:00, билеты еще есть в продаже.

Чуть позже, вечером, Агутин вместе с группой "Эсперанто" выступит для своих петербургских слушателей в клубе "А2 Green Concert", который был перенесен из клуба "Космонавт". Концерт переносился неоднократно, но теперь окончательно ясно, что он состоится.

Фото: предоставлено пресс-службой "Формулы кино"