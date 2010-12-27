Выборгский фестиваль водного туризма стал лауреатом национальной премии Russian Event Awards 2018

Вторым по значимости в номинации "Лучший проект в сфере событийного туризма" стал фестиваль водного туризма "Под парусами мечты!", прошедший в Выборге.

Ленобласть стала лауреатом многочисленных наград в нациальной премии Russian Event Awards 2018. Основной туристской сферой деятельности был признан событийный туризм, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Большой Гатчинский дворец (Гатчина, Россия)

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма и для улучшения его инвестиционной привлекательности. В этом году было подано 578 проектов из 60 регионов страны. В общенациональном финале приняли участие победители региональных конкурсов – 193 проекта из 43 регионов страны.

Выборгская Ратуша (Россия)

Лидирующую ступень в фестивале занял информационно-туристский центр Ленобласти. Центр действует с 2002 года и отмечен судейской коллегией как лучший в области организации тематических мероприятий, приуроченных к Году туризма в Ленобласти.

Выборгский замок (Выборг, Россия)

На территории Ленинградской области сосредоточено более 5200 памятников истории и культуры, уникальные культовые объекты - часовни, церкви, соборы, особое место занимают ансамбли монастырей, первые из которых появились еще в XVI веке.

Капелла в Петергофе (Россия)

Вторым по значимости в номинации "Лучший проект в сфере событийного туризма" стал фестиваль водного туризма "Под парусами мечты!", прошедший в Выборге. Также особым вниманием удостоился туристский фестиваль "Путешествие с любовью", с помощью которого путешественники смогли прикоснуться к обычаям древней народности – вепсов.

Крепость в Старой Ладоге (Старая Ладога, Россия)

Круглая башня в Выборге (Россия)

Маяк в Кронштадте (Россия)​​​​​​​

Никольский монастырь в Старой Ладоге (Россия)​​​​​​​

Павильон Венеры (Россия)​​​​​​​

Парк Монрепо (Выборг, Россия)​​​​​​​

Приоратский дворец (Гатчина, Россия)​​​​​​​

Часовая башня Выборга (Россия)​​​​​​​

Гранитный дворец (Выборг, Россия)​​​​​​​

Екатерининский парк в Пушкине (Пушкин, Россия)​​​​​​​

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Фото: tonkosti.ru