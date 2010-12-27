Ленинградская область представила на ХХ форуме "День Балтийского моря" экологические и образовательные проекты

Программы реализовываются при участии международных и российских экспертов, специалистов Санкт-Петербургского государственного университета и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Участники ежегодного форума обсудили проекты очистных сооружений бытовых и сельскохозяйственных сточных вод, организацию особо охраняемых природных территорий в Ленинградской области, научные и природоохранные исследования, реализуемые в регионе в рамках стратегии экологических и социальных инициатив Nord Stream 2 AG.

Среди природоохранных инициатив были названы: программа мониторинга миграции лососевых рыб в Финском заливе, методологические комплексные исследования туристической нагрузки Кургальского заказника и телеметрические исследования балтийской кольчатой нерпы.

Программы реализовываются при участии международных и российских экспертов, специалистов Санкт-Петербургского государственного университета и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Источник: пресс-служба региона