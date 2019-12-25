Ленавтодор планирует отремонтировать 14 мостов за летний сезон

Обновление мостов на региональных трассах произойдёт в 10 районах области.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области сообщила о завершении подготовительных проектных работ по реновации мостовых переходов на региональных автодорогах. В отношении 14 проектов экспертами вынесено положительное решение, и работы начнутся уже в ближайшее время.

Речь идёт о мосте через Черенку в Бокситогорском районе, мосте через реку Сясь в Волховском районе, мостах через реку Сумка и через реку Лемовжу в Волосовском районе, мостах через Гороховку и через Вуоксу в Выборгском районе, мосте через Удрайку в Лужском районе, мостах через Шарью и через Черную в Киришском районе, о мосте через Плюссу в Сланцевском районе, о мосте через Черную в Ломоносовском районе, о мосте через Савинку в Лодейнопольском районе и о мостах в Тосненском районе: через Ушачку и через Тосну.

Также ожидается завершение ремонтных работ на мостах через реку Тушемелька в Бокситогорском район, через реку Парица в Гатчинском районе, через Шингарку в Ломоносовском районе.

Ранее дорожный комитет Ленобласти сообщил о досрочном окончании работ на мосту через реку Касколовку.