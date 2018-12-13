Лавровый пинок: премьера Театра "На Литейном"

«Бородавки лечить пометом... От мужского бесплодия поможет морковь... Трава чернобыль выгоняет мертвый плод...». Множество средневековых рецептов со сцены звучит то как народная мудрость, то как едкое издевательство. В Театре на Литейном поставили спектакль по роману «Лавр» Евгения Водолазкина (режиссер Борис Павлович).

Евгений Водолазкин — талантливый, модный писатель, романы которого хорошо продаются. Однако это не беллетристика, которую читать просто и приятно. Евгений Германович — доктор филологических наук. Он занимается серьезными изысканиями, а его роман "Лавр" написан с вкраплениями древнерусского языка.

В спектакле несколько сюжетных линий. Основная: средневековый врач Арсений (он же — Устин, он же позднее — монах Лавр) страдает от чувства вины перед безвременно ушедшей невенчанной женой Устиной и перед их сыном, скончавшимся в утробе. Есть сюжет: о раскопках в СССР и научном работнике, который мучается от не вполне удачной любви. А вообще разных историй тут много.

Арсений-Лавр лечит людей от чумы, проказы и прочих опасных заболеваний. Рецепты — один другого удивительнее: только успевай записывать. Бородавки, оказывается, выводит толченый лук с солью. Укусы шмелей успокаивает порей. При сложностях с эрекцией помогает лаванда и утка. В изложении рецептов есть что-то странное: то ли это многовековой опыт народа-богоносца, то ли насмешка над ахинеей, псевдоврачебным бредом и беспомощными попытками человека противостоять болезни.

За актерами нет четкого закрепления ролей. Каждый играет себя и еще кого-то. Они произносят не только свои слова, но и чужие. Все это временами напоминает не традиционный спектакль, а читку пьесы, репетицию.

Далеко не все исполнители состоят в штате театра. Есть незнакомые персоны, которых интернет-поисковик знает как людей с ограниченными возможностями. Участие в спектакле актеров с аутическими проблемами (зрителям об этом не сообщается), возможно, придает многим сценам особое звучание.

В руках герои держат странные вещи, назначение которых не очень понятно современному человеку. Сквозит поэтика Платонова и Маркеса — с некоторой отстраненностью, магией, очарованием смерти и рождения. Это подчеркивает и музыкальное сопровождение: губные гармошки, свиристели. Как звуковой фон — актеры проговаривают отдельные буквы, а также шепчут, распевают, говорят одновременно какие-то тексты. Магический шум погружает зрителя в особую атмосферу. Со временем никто не церемонится: предполагается, что его у зрителя навалом (На прогоне у режиссера спектакля спросили, сколько будет длиться действо. "Как Бог даст",-ответил он.)

Декорации оформляют некое условное время: бетонный забор, покрышки, старые табуреты, потрепанные венские стулья. Подобие "тайной вечери" происходит на самодельных столешницах: на снятой с петель старой двери, на поддонах. Задники сцены в стиле лоскутного шитья то вроде бы пародируют занавес МХАТа (вместо чайки — рыбы), то изображают флаг восточно-кавказского государства, где по героям молотят шашками турки.

Кто-то может назвать спектакль религиозным, хотя визуально нам не предъявляют ни одной иконы, креста, церкви. Постановка получилась ироничной. Зрителя бросают не только в слезы, но и в смех.

Спектакль — явление. Хочется назвать его ЛАВРовым венком, но это скорее ЛАВРовый пинок для тех, кто закостенел в ревнивой гордости за свою нацию. Короче, почивать на ЛАВРах человеку пока рано, нужно еще работать над собой.

В дверях на выходе из театра я подслушал разговор двух женщин.

"Очень хороший спектакль, смотрится на одном дыхании. Московский уровень, как будто бы гастроли", - прошептала одна.

"А я вообще ничего не поняла", - пожала плечами другая.

Родион Чепалов

Фото: Театр "На Литейном", ВКонтакте

