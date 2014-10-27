Квартира на Авиаконструкторов, откуда прыгала петербурженка с детьми, могла загореться от сауны

В Приморском районе из окна горящей квартиры выпрыгнула мать с детьми. В Следственном комитете предварительной причиной пожара назвали возгорание в сауне.

Как сообщает "Фонтанка", из окна пятого этажа по адресу проспект Авиаконструкторов дом 20 корпус 2 выпрыгнула петербурженка вместе с двумя детьми из-за пожара.



Детей и мать госпитализировали, но женщину спасти не удалось. Жизни детей ничего не угрожает, сейчас они находятся в реанимации.

Из горящей квартиры удалось бежать мужу петербурженки и родственнику семьи, которые растянули внизу одеяло. Детей удалось поймать, а женщину нет. По предварительной информации, мужчины успели рассказать, что сауну они не включали.



Напоминаем, что пожар в квартире начался около семи утра. За десять минут пожар уничтожил пятьдесят квадратных метров площади. На месте работали шесть пожарных расчетов.