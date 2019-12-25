Курбан-Байрам в Петербурге: программа и традиции праздника, перекрытия улиц

Курбан-Байрам (на арабском — Ид аль-Адха) — один из двух важнейших праздников в исламе наряду с Ураза-Байрамом.

Праздник отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа по исламскому лунному календарю и длится три дня (в некоторых странах — до четырёх). В 2025 году Курбан-Байрам начнётся вечером 5 июня и продлится до 10 июня включительно.

Значение праздника Курбан-Байрам

Праздник Курбан-Байрам посвящён воспоминанию о пророке Ибрахиме (Аврааме), который, по велению Аллаха, был готов принести в жертву своего сына Исмаила. В награду за его веру и преданность Бог заменил сына на жертвенного барана. С тех пор мусульмане всего мира совершают жертвоприношение животных, выражая тем самым покорность воле Аллаха и готовность к самоотдаче.

Традиции и обряды

Утро праздничного дня для каждого мусульманина начинается с восходом солнца: после полного омовения он облачается в чистые свежие одеяния, посещает мечеть для совершения утреннего намаза, завтракает и слушает наставления духовного лидера — имама.

Праздничная молитва (саляат аль-Ид)

Для праздника характерна коллективная молитва, которая совершается на рассвете первого дня в мечетях и на молельных площадках.

Жертвоприношение (курбан):

После молитвы мусульмане приносят в жертву животное — чаще всего барана, козу, корову или верблюда. Выбор подходящего животного осуществляется заранее, минимум за месяц до праздника: животное содержится отдельно, получает хороший уход и питание. Допускается нанесение рисунков или специальных знаков на тело животного, что, по поверью, облегчит поиски в Судный день.

При этом важно соблюдать следующие правила:

Животные младше года, больные или беременные непригодны для ритуала.

Категорически запрещается жестокое обращение с животным перед процедурой и извлечение его частей (рогов, шерсти, глаз) для последующей продажи.

Заклание совершается с упоминанием имени Аллаха.

Мясо делится на три части: одна — семье, вторая — родственникам и друзьям, третья — нуждающимся.

Богатый мусульманин вправе пожертвовать всю долю мяса нуждающимся, однако недопустимо ни продажу, ни уничтожение мяса, независимо от формы подачи — сырого или готового.

Одна из главных целей праздника — забота о бедных. В этот день особенно приветствуются добрые дела, пожертвования и визиты к тем, кто в этом нуждается. Люди надевают чистую и праздничную одежду, посещают друг друга, готовят угощения и проводят время в кругу семьи и друзей.

Программа праздника в Петербурге

Молитва состоится 6 июня в 07:00. Праздничные мероприятия пройдут в Соборной мечети на Кронверкском проспекте и других молельных домах города.

Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России призывает верующих:

Заблаговременно совершить омовение и приходить в мечети уже с омовением.

Взять с собой молитвенные коврики.

Заранее продумать маршрут до мечетей и молельных домов.

Соблюдать порядок и чистоту.

Ограничения движения в Курбан-Байрам в Петербурге

В четверг, 5 июня, в Петербурге временно меняются маршруты движения автотранспорта в связи с проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднику. Ограничения затронут отдельные участки городских трасс утром указанного дня:

С 00:00 до 9:00 будет запрещена остановка транспортного средства на Московском проспекте от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, а также на участке Конного переулка от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта.

С 5:00 до 9:00 закрывается проезд по следующим улицам:

Московский проспект от набережной Фонтанки до Садовой улицы,

Конный переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,

Крестьянский переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,

Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта,

улица Репищева от Парашютной улицы до пересечения с Вербной улицей.

Автомобилистам рекомендовано учитывать временные ограничения и заблаговременно выбирать альтернативные пути проезда.

Подробная карта изменений маршрута и полный список ограничительных мер опубликованы на официальном сайте Комитета по транспорту Петербурга.

Фото: Piter.tv