Ксюша Смирнова из Нижнего Новгорода: страница "ВКонтакте", лучшие фото в Instagram

Кто такая Ксюша Смирнова и как изменилась ее жизнь, после нашумевшего инцидента в ночном клубе MILO расскажет Piter.tv.

Видео и последние новости: секс в ночном клубе Нижнего Новгорода

22 октября в Сети появилось откровенное видео из ночного клуба MILO, который находится в Нижнем Новгороде. На кадрах видеоролика пара занимается интимом прямо на танцполе. Отметим, что молодые люди предались любви под песню группы Nirvava "Rape me" ("Изнасилуй меня"). Инцидент вызвал массу обсуждений и быстро распространился по интернету во всех социальных сетях.

Известно, что участница полового акта Ксюша Смирнова, 18-летняя студентка первого курса Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, ее дальнейшая судьба в институте решится в ноябре. С молодым человеком разобрались быстрее: он был студентом академии МВД, а 23 октября парня отчислили.

Некоторые пользователи сети уверенны, что молодого человека стоит наказать за произошедшее. Он якобы напоил девушку, а после изнасиловал. Другие же уверены, что судя по видеозаписи, девушка и сама была не против "развлечься" на танцполе.

Отметим, что сама девушка подтвердила в прямом эфире "перископа", что все произошло по обоюдному согласию и виноваты в данной ситуации оба. Также девушка пожаловалась на травлю в интернете и сказала, что ни за какие деньги не пойдет делиться историей на телевидение. 23 октября ночью девушка не выдержала нападки и удалила свою страницу во "Вконтакте", однако вскоре вернулась.

Cтоит отметить, что на видео с "перископа" девушка не убивается создавшейся репутацией. Она вполне спокойно отвечает на вопросы и выглядит совсем не огорченной. В этой трансляции она рассказала, как относятся родители к ее выходке. "Родители сказали, чтобы я не суициднулась, пытались меня как-то успокоить. Естественно сказали, что я дебил. Я этого не отрицаю".

Кроме того, за сутки в профиле Instagram у новой знаменитости Нижнего Новгорода набежало 14,9 тысячи подписчиков. На этом "звезда" интернета не остановилась и стала зарабатывать на новоиспеченных подписчиках. Теперь она рекламирует профили в своем "сторис" за 500 рублей.

Фото, видео: Instagram shum____, vdk_inst, страница "ВК" - Ксюша Смирнова, сообщество "ВК" - "Ксюша Смирнова Нижний Новгород|Шурыгина|Сычева"