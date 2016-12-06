Ксюша Смирнова из Нижнего Новгорода: страница "ВКонтакте", лучшие фото в Instagram

Видео и последние новости: секс в ночном клубе Нижнего Новгорода
22 октября в Сети появилось откровенное видео из ночного клуба MILO, который находится в Нижнем Новгороде. На кадрах видеоролика пара занимается интимом прямо на танцполе. Отметим, что молодые люди предались любви под песню группы Nirvava "Rape me" ("Изнасилуй меня"). Инцидент вызвал массу обсуждений и быстро распространился по интернету во всех социальных сетях.
Известно, что участница полового акта Ксюша Смирнова, 18-летняя студентка первого курса Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, ее дальнейшая судьба в институте решится в ноябре. С молодым человеком разобрались быстрее: он был студентом академии МВД, а 23 октября парня отчислили.
Cтоит отметить, что на видео с "перископа" девушка не убивается создавшейся репутацией. Она вполне спокойно отвечает на вопросы и выглядит совсем не огорченной. В этой трансляции она рассказала, как относятся родители к ее выходке. "Родители сказали, чтобы я не суициднулась, пытались меня как-то успокоить. Естественно сказали, что я дебил. Я этого не отрицаю".
Кроме того, за сутки в профиле Instagram у новой знаменитости Нижнего Новгорода набежало 14,9 тысячи подписчиков. На этом "звезда" интернета не остановилась и стала зарабатывать на новоиспеченных подписчиках. Теперь она рекламирует профили в своем "сторис" за 500 рублей.
Фото, видео: Instagram shum____, vdk_inst, страница "ВК" - Ксюша Смирнова, сообщество "ВК" - "Ксюша Смирнова Нижний Новгород|Шурыгина|Сычева"