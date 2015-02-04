Валерий Савинов рассказал, какие социальные проекты будут реализованы в Выборгском районе

Прежде всего Валерий Савинов назвал строительство в Выборге многофункционального культурного центра на основе фрагмента городской структуры "Квартал Сета Солберга".

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов ответил на вопросы жителей, подготовленные СМИ. Один из них касался крупных социально-значимых проектов, которые планируется реализовать в Выборгском районе в ближайшей перспективе.

Проект, о котором говорилось неоднократно, строительство многофункционального культурного центра на основе фрагмента городской структуры "Квартал Сета Солберга". Окончание проектных работ запланировано на декабрь 2021 года и срок реализации проекта – 2024 года. Также планируется строительство крупнейших очистных сооружений на территории Выборга. Строительно-монтажные работы запланированы на 2022-2024 год. После реконструкции мощность водоочистных сооружений увеличится почти в 1,5 раза. В рамках адресной инвестиционной программы за счет областного бюджета запланировано строительство поликлиники в Выборге. Плановый период строительства – 2021-2023 года. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

На данный момент поселке Красносельском завершается ремонт Дома культуры. В городе Каменногорск в 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию ФОК. В Приморске скоро появятся современный спортивный комплекс и новый Дом культуры (в 2022 году). Также в 2023-2024 году в Выборге у стадиона "Авангард" появится скейт-парк. Сам стадион ожидает капитальный ремонт в 2023 году. В Рощино в 2023-2024 годах запланировано строительство общеобразовательной школы на 500 мест.

В этом году завершается благоустройство Садового сквера, на очереди – Батарейная гора.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО