На покупку круизного судна для судоходной компании Петербурга потратят 120 млн евро

Судно будет поставлено в Петербург к 2019 году.

Первое круизное пассажирское судно для будущей судоходной компании Смольного будет куплено за 120 млн евро. Об этом рассказал Вадим Каширин, генеральный директор акционерного общества "Морской фасад".

По словам Каширина, на покупка лайнера будет выделен бюджет в размере 110-120 млн евро. Рассматривать будут суда, возраст которых не превышает 15 лет. Пассажирское судно может быть поставлено в Петербург к 2019 году.

Создаваемая компания станет дочерним предприятием акционерного общества "Морской фасад", которое на 100% принадлежит правительству Петербурга. Заявляет Каширин

Известно, что судно будет ходить по популярным маршрутам — из Петербурга по Балтийскому и Северным морям. После 2020 года судно станет заходить в Калининград. К тому времени там построят порт.

Смольный не первый год поднимает вопрос о создании в Петербурге судоходной компании. В качестве причин называют то, что иностранные компании работают нестабильно, а перспективы развития такого вида туризма в городе на Неве очевидны.

Фото: "Морской фасад"