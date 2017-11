Концерт Crystal Method

Легендарный американский электронный дуэт The Crystal Method возвращается в Россию!

Культовый проект The Crystal Method выступит в России с юбилейной программой «20 Years Tour!» Концерты пройдут 17 ноября Санкт-Петербурге в клубе Космонавт и 18 ноября в московском клубе RED.

Специально для российских поклонников музыканты Кен Джордан и Скотт Киркленд вместе выйдут на сцену после длительного перерыва. И если в Москве коллектив уже выступал, то Санкт-Петербург они посетят впервые. Как заявляют Скотт и Кен в своих интервью, именно шанс снова вернуться в Россию, а тем более, впервые выступить в Санкт-Петербурге, сыграл решающую роль в долгожданном воссоединении состава. Музыкантам уже не терпится посмотреть на Зимний Дворец и посетить музей Эрмитажа.

Группа The Crystal Method основана диджеями Кеном Джорданом и Скоттом Кирклэндом в начале 1990-х годов в Лос-Анджелесе. Дискография коллектива насчитывает пять студийных альбомов, самым успешным из которых стал дебютный "Vegas" 1997 года. Наряду с такими группами, как The Prodigy, Fatboy Slim, The Chemical Brothers, дуэт стал первооткрывателем в электронной музыке жанра бигбит.

На счету The Crystal Method большое количество платиновых альбомов, ремиксы для Moby, Black Grape и Zen Cowboys, номинация на Grammy (альбом «Legion of Boom»), рекордное количество наград American Dance Music Awards 2004 («Лучшая американская группа», «Лучший электронный танцевальный альбом» (Legion of Boom) и «Лучший сингл» (Born Too Slow). Музыку Crystal Method можно услышать во многих блокбастерах Голливуда, таких как «Блэйд 2», «Три икса», «Угнать за 60 секунд» и др. Они также сотрудничают с создателями компьютерных игр. Творчество Кена Джордана и Скотта Киркленда обязательно оценят поклонники NFS Underground, FIFA’98: Road To World Cup, Matrix: Path of Neo и других популярных игр. Однако музыканты не останавливаются на достигнутом: активная творческая позиция привела дуэт к новым интересным проектам. Так, Crystal Method выиграли конкурс на создание саундтрека к фильму «Лондон», вышедшему в прокат в 2006 году. Результатом этой работы стал не только интересный опыт, но и альбом London – Original Motion Picture Soundtrack.

Музыканты обладают уникальной способностью создавать броскую и танцевальную электронную музыку, и увидеть, как они исполняют ее вживую, почти неописуемо. Поклонников ждет живое фантастическое звуковое и световое шоу с множеством сюрпризов от именитых музыкантов! Помимо своих новых треков, The Crystal Method в туре не обойдет вниманием и всем известные композиции из компьютерных игр, а также лучшие темы из саундтреков.

The Crystal Method «20 Years Tour!»

17 ноября 2017

Клуб Космонавт

Санкт-Петербург, ул.Бронницкая, д.24А

начало в 20.00 Подробности и Билеты на сайте - http://concert.ru/Buy?ActionID=72154&ActionDateID=230990

возрастное ограничение 16+