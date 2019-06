Концерт группы Papa Roach

В Петербурге группа Papa Roach порадует своих фанатов новым альбомом.

В Санкт-Петербурге состоится концерт Papa Roach в клубе А2. На сцену исполнители выйдут с новым альбомом "WHO DO YOU TRUST?". Уже около 25-ти лет знаменитые музыканты заражают своим исполнением огромное количество меломанов по всему миру. Их первые работы состояли из смеси ню-метала и рэпкора, что принесло группе мировую славу. Настоящим прорывом стал второй альбом группы – "Infest", который трижды получил платиновый статус. А в течение первой же недели после выхода был раскуплен в количестве 30000 копий.

В Петербурге летом Papa Roach порадуют своих фанатов знаменитыми добрыми хитами, а также исполнят песни с долгожданного нового альбома "WHO DO YOU TRUST?".

Фото: Вконтакте / Papa Roach