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Концерт группы Papa Roach
Сегодня, 19:00
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Rybka123

Концерт группы Papa Roach

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В Петербурге группа Papa Roach порадует своих фанатов новым альбомом.

В Санкт-Петербурге состоится концерт Papa Roach в клубе А2. На сцену исполнители выйдут с новым альбомом "WHO DO YOU TRUST?". Уже около 25-ти лет знаменитые музыканты заражают своим исполнением огромное количество меломанов по всему миру. Их первые работы состояли из смеси ню-метала и рэпкора, что принесло группе мировую славу. Настоящим прорывом стал второй альбом группы – "Infest", который трижды получил платиновый статус. А в течение первой же недели после выхода был раскуплен в количестве 30000 копий.

В Петербурге летом Papa Roach порадуют своих фанатов знаменитыми добрыми хитами, а также исполнят песни с долгожданного нового альбома "WHO DO YOU TRUST?".

Фото: Вконтакте / Papa Roach 

Теги: papa roach
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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