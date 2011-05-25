Концерт "Вивальди. Времена Года" пройдет 26 февраля в Анненкирхе. Начнется мероприятие в 22:30. Без возрастных ограничений.

В исполнении оркестра Olympic Orchestra гости услышат всемирно известные произведения Вивальди, Моцарта, Чайковского, Брамса, Массне и многих других композиторов. Они прозвучат в темноте концертного зала, пока над оркестром будут появляться и сменять друг друга яркие картины на воде.

В первом отделении прозвучит цикл "Времена года" Антонио Вивальди, вторая же часть концерта посвящена другим шедеврам классической музыки от величайших композиторов.

Под аккомпанемент оркестра, прямо на глазах зрителей, художником будут создаваться картины на воде в технике Эбру.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")