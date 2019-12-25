Концерт Therr Maitz

Российская инди-поп группа, основанная Антоном Беляевым, выступит со специальной праздничной программой. Музыканты исполнят любимые хиты - Feeling Good Tonight, My Love Is Like, Container, Found U и многие другие. Несмотря на то, что песни на английском языке, группе удалось заслужить любовь широкого российского слушателя и покорить его живым исполнением.
Коллектив неоднократно получал музыкальные награды: лучший российский артист по версии премии MTV Europe Music Awards, самый востребованный российский коллектив по версии ежегодной национальной премии "Событие года" (2014), лучший исполнитель года в российском iTunes и Apple Music (2015).
Место: клуб А2 Green Concert Hall (проспект Медиков, 3)
Цена: от 1200 рублей
Возрастное ограничение: 16+
Фото: предоставлено организатором
Обсуждение ( 0 )