Концерт Therr Maitz

Один из самых ярких российских инди-коллективов вновь приедет в Петербург.

Российская инди-поп группа, основанная Антоном Беляевым, выступит со специальной праздничной программой. Музыканты исполнят любимые хиты - Feeling Good Tonight, My Love Is Like, Container, Found U и многие другие. Несмотря на то, что песни на английском языке, группе удалось заслужить любовь широкого российского слушателя и покорить его живым исполнением.

Коллектив неоднократно получал музыкальные награды: лучший российский артист по версии премии MTV Europe Music Awards, самый востребованный российский коллектив по версии ежегодной национальной премии "Событие года" (2014), лучший исполнитель года в российском iTunes и Apple Music (2015).

Место: клуб А2 Green Concert Hall (проспект Медиков, 3)

Цена: от 1200 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: предоставлено организатором