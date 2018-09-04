Концерт The Hatters на крыше

В рамках фестиваля "Roof Fest 2019" в Петербурге рок-группа исполнит песни из нового альбома.

Группа The Hatters появилась в 2016 году и почти сразу начала собирать полные залы поклонников. Их стиль – фолк-панк с элементами цыганских мотивов. И они уже выпустили пять альбомов.

В начале 2019 года группа анонсировала альбом, в котором представит более спокойные композиции. Их можно будет услышать на концерте. Также музыканты ответят на вопросы публики.

Место: Кожевенная линия, д. 30

Когда: 2 августа 20:00

Билеты: на сайте Kassir.ru

Возрастное ограничение: 12+

Фото: The Hatters / ВКонтакте