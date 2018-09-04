Концерт The Hatters на крыше

Группа The Hatters появилась в 2016 году и почти сразу начала собирать полные залы поклонников. Их стиль – фолк-панк с элементами цыганских мотивов. И они уже выпустили пять альбомов.
В начале 2019 года группа анонсировала альбом, в котором представит более спокойные композиции. Их можно будет услышать на концерте. Также музыканты ответят на вопросы публики.
Место: Кожевенная линия, д. 30
Когда: 2 августа 20:00
Билеты: на сайте Kassir.ru
Возрастное ограничение: 12+
Фото: The Hatters / ВКонтакте
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