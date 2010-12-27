Концерт Шарлотты Генсбур

Певица Шарлотта Генсбур впервые выступит в России. В Северную столицу она приедет с альбомом The Rest (2017). Издания Pitchfork, The Guardian, The Independent называли его одной из лучших пластинок того года. Для певицы этот альбом стал автопортретом, в котором она не боится поделиться личными отрывками и переживаниями из своей жизни. Певица выступила автором своих песен.
Также Шарлотта получила известность как актриса после ролей в фильмах "Антихрист", "Наука сна", "Нимфоманка" и многих других.
Место: Остров "Новая Голландия"
Время: 20:00-22:00
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