Концерт Шарлотты Генсбур

Концерт пройдет в рамках программы Mosaic Music музея "Гараж".

Певица Шарлотта Генсбур впервые выступит в России. В Северную столицу она приедет с альбомом The Rest (2017). Издания Pitchfork, The Guardian, The Independent называли его одной из лучших пластинок того года. Для певицы этот альбом стал автопортретом, в котором она не боится поделиться личными отрывками и переживаниями из своей жизни. Певица выступила автором своих песен.

Также Шарлотта получила известность как актриса после ролей в фильмах "Антихрист", "Наука сна", "Нимфоманка" и многих других.

Место: Остров "Новая Голландия"

Время: 20:00-22:00