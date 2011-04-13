  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Пер Гюнт"
Сегодня, 19:00
253
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Пер Гюнт"

0 0

Концерт классической музыки "Пер Гюнт" состоится в Концертном зале Мариинского театра 2 октября. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

На концерте проиграет музыка Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена. "Бестселлерами" стали пьесы из сюиты №1: "Утро", "Смерть Озе", "Танец Анитры" и, конечно, марш "В пещере горного короля". 

А в центре пьесы Ибсена стоит неромантический герой, что противопоставляется музыке. Среди восьми пьес нет ни одной, посвященной главному персонажу. 

О приключениях Пера Гюнта расскажет чтец. Его слова перейдут в музыку, исполняемую симфоническим оркестром. Театрализация ограничится световыми эффектами, из всех персонажей на сцене появится только Сольвейг. 

Фото: mariinsky.ru

Теги: мариинский театр, пер гюнт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии