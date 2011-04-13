Концерт "Пер Гюнт"

Концерт классической музыки "Пер Гюнт" состоится в Концертном зале Мариинского театра 2 октября. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

На концерте проиграет музыка Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена. "Бестселлерами" стали пьесы из сюиты №1: "Утро", "Смерть Озе", "Танец Анитры" и, конечно, марш "В пещере горного короля".

А в центре пьесы Ибсена стоит неромантический герой, что противопоставляется музыке. Среди восьми пьес нет ни одной, посвященной главному персонажу.

О приключениях Пера Гюнта расскажет чтец. Его слова перейдут в музыку, исполняемую симфоническим оркестром. Театрализация ограничится световыми эффектами, из всех персонажей на сцене появится только Сольвейг.

Фото: mariinsky.ru