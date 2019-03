Собирающая аншлаги по обе стороны океана рок-дива из Лос-Анджелеса вернётся в Петербург с пятым альбомом Heart to Mouth.

Лаура Перголицци пишет хиты для Рианны, Кристины Агилеры и Шер. И под псевдонимом LP она выступает на сольном поприще. В конце 2018 года она выпустила пятый студийник Heart to Mouth. Теперь она отправляется в с этим альбомом в мировой тур. Петербургские фанаты смогут услышать не только новые работы, но и заслужившие канонический статус "Lost On You" и "Other People".

Место: Клуб А2 Green Concert (пр. Медиков, дом 3)

Возрастное ограничение: 16+

Фото: tickethunt.net