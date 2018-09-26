Комики из Stand Up на ТНТ о петербургской аудитории:"такая публика, немножечко возвышенная"

Участники Stand Up шоу на ТНТ выступили на Stand Up фестивале в Петербурге. Комики пообщались с PITER.TV, подвели итоги феста и поделились мнением о петербургской аудитории.

Площадками StandUp Фестиваля стали 25 сцен, баров и концертных залов на Рубинштейна и Малой Садовой, а самой масштабной точкой притяжения зрителей стала Главная сцена на Манежной площади, где за 3 дня побывало более 85 000 человек!

Всего программа фестиваля включила более 200 концертов как начинающие комиков, так и хедлайнеров главных стендап-объединений страны: шоу Stand Up на ТНТ, Stand-Up Club #1, StandUp Store Moscow, StandUp Petersburg, LABELcom и других.

Все классно, здорово! В барах классно принимали. Первый день был только обманчивый. Казалось, что все будет средне, сначала было мало народа, и первый пар начался чуть ли не в 16:20. Ты заходишь и там три человека, и ты такой "и что, так и поедем дальше?". В итоге нет, начал набираться народ, в вечерние выступления было уже достаточно людей, и далее эти дни был прямо биток большой и интересный. Были люди, которые ходили, смотрели, заглядывали в окна, заходили в бары с улицы, благо погодка подыграла. Так что все очень здорово. Алексей Щербаков, участник StandUp шоу на ТНТ

Проще отделить Питер вообще от всего. Здесь такая публика, немножечко возвышенная. В Москве или в регионах где-то погрубее шутки могут любить. Здесь, например, темы, которые ниже пояса, грязные, бытовые не совсем на "ура" воспринимаются. Здесь более интеллигентные люди. Может, атмосфера такая из Питера идет, что люди не очень как-то раскрываются на шутках, например, про секс. Больше их интересуют простые шутки, совершенно безобидные, как мы ходим в рестораны, знакомимся друг с другом. Виктор Комаров, участник StandUp шоу на ТНТ

Видео и фото - PITER.TV