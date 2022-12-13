  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Коллектив Михайловского театра подарил санитарный автомобиль коллеге, который отправился в зону СВО
Сегодня, 12:23
85
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Коллектив Михайловского театра подарил санитарный автомобиль коллеге, который отправился в зону СВО

0 0

Мужчина пошел в зону боевых действий добровольцем.

Сотрудники Михайловского театра подарили новый санитарный автомобиль коллеге, который отправился в зону СВО добровольцем. Петербуржец будет служить в  военно-санитарной части. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Автомобиль уже находится в зоне боевых действий. Мужчина уже приступил к сложной работе. Он спасает жизни раненых. Доброволец вывозит военнослужащих с передовой в тыл.

Глава Петербурга поблагодарил в своем tg-канале мужчин за героизм. Также он выразил благодарность коллективу Михайловского театра.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине задержали армянина, находившегося в международном розыске. Он бежал от армии.

Фото:Телеграм / Александр Беглов

Теги: михайловский театр, подарили коллеге санитарный автомобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии