Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге продолжает превышать норму

За последние сутки в Петербурге выявили почти 2,5 тыс. новых случаев заражения.

Коэффициент распространения COVID-19 вновь превысил норму и составил 1,25 при удовлетворительном показателе в единицу. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 2 октября.

За последние 24 часа в городе заразились 2 494 жителей. Еще 1 174 человек получили справку о выздорoвлении. Кроме того, зафиксировали 59 новых летальных исходов. В это время активность на улицах Петербурга составляет 47%.

На сегодняшний день в 16 городских стационарах принимают пациентов с коронавирусом. В ковидных больницах сейчас находится более 5 тыс. жителей города на Неве.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге вступили в силу новые требования к вакцинации сотрудников от COVID-19.

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