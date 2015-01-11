Кинотеатр "Уран" открыли после реконструкции в Выборгском районе

Первый кинопоказ в отремонтированном "Уране" состоится 1 июля.

Кинотеатр "Уран" на Ярославском проспекте открыли после реконструкции. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Реконструкция начали два года назад при поддержке правительства. Специалисты укрепили стены, отремонтировали кровлю и фасад, установили новые перекрытия. Также было установлено современное кинооборудование.

Сегодня "Уран" может принять 140 зрителей. В нем три зала. Созданы условия для маломобильных зрителей. Кроме этого, в кинотеатре появился уютный зал для детей.

Первый кинопоказ в отремонтированном "Уране" состоится 1 июля.

Фото: пресс-служба Смольного