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Кинотеатр "Уран" открыли после реконструкции в Выборгском районе
Сегодня, 20:26
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Кинотеатр "Уран" открыли после реконструкции в Выборгском районе

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Первый кинопоказ в отремонтированном "Уране" состоится 1 июля.

Кинотеатр "Уран" на Ярославском проспекте открыли после реконструкции. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Реконструкция начали два года назад при поддержке правительства. Специалисты укрепили стены, отремонтировали кровлю и фасад, установили новые перекрытия. Также было установлено современное кинооборудование.

Сегодня "Уран" может принять 140 зрителей. В нем три зала. Созданы условия для маломобильных зрителей. Кроме этого, в кинотеатре появился уютный зал для детей.

Первый кинопоказ в отремонтированном "Уране" состоится 1 июля.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: киноцентр, рекнострукция, уран
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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