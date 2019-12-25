"Мираж Синема" на Петроградской откроется после реконструкции в декабре

Кинотеатр открыли еще в 1913 году.

Первый кинотеатр сети "Мираж Синема", расположенный в здании на Большом проспекте Петроградской стороны, планирует открыть свои двери после реконструкции в декабре этого года. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали пресс-службе сети кинотеатров.

После реконструкции вместо четырех кинозалов посетителей будут ждать семь, в кинотеатре установят новейшее оборудование, экраны и звук. Изменится дизайн кинотеатра, а в холлах появятся рестораны и бары.

Еще в 1913 году этот кинотеатр стал вторым во всем Петербурге, а в 2001 году возглавил бренд "Мираж Синема". Филиал не решались закрывать из-за постоянного наплыва посетителей. К работам в здании приступили, как только в России объявили о прекращении кинопоказов в связи с пандемией.

Ранее "Петербург-кино" объявило конкурс на второй этап реконструкции кинотеатра "Уран".

Фото: visit-petersburg.ru