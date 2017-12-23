"Каста" опубликовала новый клип "Стоп-игра"

Российская рэп-группа из Ростова-на-Дону выпустила новый клип о проблемах отцовства.

Сегодня, 10 января вышел новый клип "Стоп-игра" от рэп-группы "Каста".

Трек "Стоп-игра" вышел в прошлогоднем альбоме "Касты" "Четырехглавый орет". Отметим, что это был первый альбом группы за 9-летний перерыв. Ролик режиссера Максима Ксенды выполнен в жанре ироничного триллера о глупых гангстерах.

"Я не специально!" - как часто такое можно услышать от ребенка? А если в результате детской шалости папу закопали живьем? Ну ничего, он же не специально…", - говорится на официальном сайте группы "Каста".

Видео: YouTube - Каста