Автоэксперт Кущинский рассказал, какая машина наиболее безопасна в гололёд

Резкие колебания температуры окружающей среды вызывают опасные явления на дорогах, одним из которых является появление гололеда. Такие погодные условия увеличивают вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и создают серьезные риски для автомобилистов. Автоэксперт Всеволод Кущинский подробно разъяснил "Вечернему Санкт-Петербургу", каким транспортным средствам и стилю вождения стоит отдать предпочтение в зимний сезон.

Эксперт обратил особое внимание на опасность первых морозов, когда поверхность асфальта покрывается тонкой корочкой льда, а реакции водителей остаются неподготовленными к переменившимся условиям эксплуатации транспортных средств. Именно в этот период возрастает вероятность появления опасных ситуаций на дороге, обусловленных несоответствием поведения водителя и характера сцепления шин с дорогой.

Одной из ключевых рекомендаций специалиста является своевременная смена резины, которая должна производиться заблаговременно, когда среднесуточная температура колеблется в диапазоне от +5 до +10°C. К сожалению, многие автовладельцы откладывают замену покрышек до последнего момента, подвергая себя лишнему риску.

Отвечая на вопрос о том, какой автомобиль считается наиболее безопасным в зимнее время, Кущинский подчеркнул важность мастерства самого водителя и рекомендовал начинающим автомобилистам выбирать переднеприводные модели. По мнению эксперта, управление такими машинами легче освоить новичкам, так как в случае заноса достаточно слегка увеличить обороты двигателя, удерживая руль в нужном направлении. Резкое торможение недопустимо, поскольку оно приведет к потере управляемости автомобиля.

Автомобили с задним приводом, напротив, требуют большего опыта от водителя, так как они обладают повышенной склонностью к заносам и нуждаются в умелом управлении подачей газа. Что касается полноприводных моделей, то они обеспечивают максимальный уровень безопасности на зимних дорогах благодаря наличию привода на все колеса, однако и ими управлять сложнее, так как заносы происходят стремительно и охватывают всю массу автомобиля целиком.

Важно отметить, что независимо от типа привода и марки автомобиля ключевым аспектом безопасной езды являются внимательность водителя и правильный выбор скоростного режима. Летом и осенью водители привыкают к определенной длине тормозного пути и характеру поведения автомобиля, однако зимой обстановка кардинально меняется. Тормозной путь удлиняется многократно, поэтому следует заранее увеличивать дистанцию между транспортными средствами, избегать агрессивного торможения и чрезмерно активного вращения рулем.

В экстремальных ситуациях, по словам Кущинского, рекомендуется применять технику прерывистого торможения, особенно при отсутствии навыков эффективного использования антиблокировочной системы (ABS). Важно помнить, что даже исправная ABS способна лишь предотвратить потерю управляемости, но не сократить тормозной путь настолько сильно, как принято считать.

Автоэксперт также предостерег водителей от излишне активных маневров на льду и предупредил, что зимняя дорога прощает намного меньше ошибок, чем сухая асфальтированная трасса. Потеря траектории движения может привести к серьезному заносу, чреватому дальнейшими неконтролируемыми вращениями автомобиля. Чтобы избежать таких последствий, водителю необходимо сохранять спокойствие, снижать скорость и двигаться осторожно.

Наконец, Кущинский посоветовал проявлять повышенную осторожность при взаимодействии с другими участниками дорожного движения, постоянно контролируя обстановку не только впереди, но и позади автомобиля. Если впереди находится потенциально опасный участник движения, лучший выход — сменить ряд или изменить маршрут, чтобы минимизировать контакт с непредсказуемым водителем. Особенно важно учитывать поведение водителей, движущихся сзади, ведь резкое торможение может спровоцировать цепную реакцию столкновений.

Фото: Piter.TV