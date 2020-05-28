Петербуржец рассказал, как смог отсудить компенсацию у МВД за незаконное задержание

Мы связались с петербуржцем Александром Федченко, добившимся от МВД компенсации за свое задержание спустя 4 года.

Расскажите для начала – что произошло 4 года назад?

Все было очень просто – я находился в машине. И сам факт нахождения в машине делает странным всю последующую историю. Поскольку для задержания по 6.9 КоАП (потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача) надо хотя бы увидеть, что человек в неадекватном состоянии. Дальше люди вытащили меня из машины и попросили проследовать за ними в другой автомобиль. Они не представлялись, не объясняли, что происходит. Были в гражданском и удостоверений полиции не показывали.

Позже мы уже доехали до отделения полиции. Мне "откатали" пальцы, все так же не рассказывая, за что взяли, и посадили в камеру.

Уже утром отвезли на медосвидетельствование, о результатах которого мне так же не сообщили. Я просидел в неведении 44 часов, после чего был выпущен на свободу.

Как вы себя вели в момент содержания под стражей? Что вообще нельзя делать, чтобы не накликать еще большей беды?

Для начала хочу сказать, что подобных случаев "беспредела" стало гораздо меньше, по моему мнению. Однако если человек действительно с этим столкнулся, то нужно, в первую очередь, сохранить самообладание. Правда, в моем случае, это едва получилось. Очень неприятные ощущения – тебя 44 часа держат на холодном полу, не кормят и даже не сообщают, что с тобой происходит. Второе, чего нельзя делать – спорить и конфликтовать с сотрудниками полиции. Нужно понимать, что произойти может что угодно. Если при себе остались средства связи – пытаться фиксировать все происходящее.

Если ты начинаешь самообладание терять, чего вообще ни в коем случае нельзя делать?

Ну, у сотрудников есть свои уловки. Например, человек заходит к "оперу" (оперуполномоченный сотрудник полиции), а тот ему говорит – "ты, милок, перенервничал. Попей водички". Если человек выпьет, то в его крови находятся те самые вещества, за которые тебя могут взять.

Сотрудники могут очень легко раскрутить неподготовленного человека на какие-то противоправные действия. Сотрудников нельзя хватать, повышать на них голос и так далее.

Хорошо, расскажите, что надо сделать, когда тебя отпустили. Можно ли обратиться с этим в полицию?

Да, конечно. Нельзя верить в какую-то общую порочность всех сотрудников. Это неправильно. Всегда есть вышестоящие надзорные органы. Если рядовые сотрудники полиции сажают простых граждан, то вышестоящие органы сажают обычных полицейских. Нужно обращаться во все инстанции: ФСБ, прокуратура, следственный комитет. Простой человек не обязан разбираться в этих аббревиатурах. Он просто должен не ленится, ходить и жаловаться.

А вы как поступили?

Сам я тогда опасался предпринимать какие-то действия и не очень верил в их эффективность. Но потом я уже обратился в прокуратуру (февраль 2016). Надо понимать, что такое обращение – это самое простое действие, которое может совершить человек. Ты своими словами описываешь ситуацию и подаешь заявление. Для суда, например, уже надо составлять исковое заявление, что может вызвать у многих трудности.

Мое заявление в прокуратуру оказалось эффективным. Спустя пять месяцев (июнь 2016) мне пришел ответ, в котором рассказали, что действия сотрудников незаконны. Объяснили это тем, что я был доставлен по 6.9, а протокол они не составили.

Во всем в этом можно усмотреть коррупционную схему – берется человек, его задерживают, документов не составляют. Он, по неопытности и запуганности платит какую-то мзду, после чего его отпускают.

В общем после ответа из прокуратуры уже можно обращаться в суд.