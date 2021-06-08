К 9 мая пешеходная улица соединит Каменноостровский с Кронверкской

Протяженность пешеходной улицы составит 300 метров.

К 9 мая на Петроградской стороне на территории киностудии "Ленфильм" откроется пешеходная улица. Она соединит Каменноостровский проспект с Кронверкской улицей, передают в администрация района в понедельник, 4 апреля.

Протяженность пешеходной улицы составит 300 метров. В будущем там планируют открыть летний кинотеатр, кафе, пространство для отдыха и творческие мастерские. В следующем году работы должны завершиться.

Ранее мы сообщали, что На неделю сузили КАД между Пискаревским и Культуры. Для автотранспорта будет перекрыта четвертая полоса.

Фото: Piter.tv

