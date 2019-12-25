К 85-летию Центрального государственного исторического архива Петербурга открылась выставка

Выставка посвящена истории промышленности города.

В среду, 20 октября, в пресс-службе Смольного сообщили об открытии выставки к 85-летию Центрального государственного исторического архива Петербурга. Посмотреть на выставку "Промышленные предприятия Санкт-Петербурга – городу" можно в музее "Россия – Моя история".

Экспозиции раскроют путь становления и развития городской промышленности с XVIII века до 1917 года. На ней представлены, в том числе, копии документов из фондов Балтийского судостроительного и механического завода, Ижорского, Путиловского заводов, Петроградского механического производства обуви "Скороход" и других. Помимо этого, среди экспонатов – чертеж вагона для перевозки пива, выполненный на Путиловском заводе, купчая крепость на покупку земельного участка Чарльзом Бердом на Матисовом острове в 1797 году для устройства завода и много другого.

Фонды промышленных предприятий составляют почти четверть фондов исторического архива.

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Фото: Смольный