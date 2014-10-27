Известный кутюрье Кензо Такада оценил красоту петербургских девушек

Основатель модного дома KENZO - Кензо Такада прилетел в Петербург, чтобы увидеть революционные российские модные бренды.

Легендарный революционер мировой моды, основатель Модного дома KENZO, господин Кензо Такада прилетел в Петербург. Известный кутюрье приехал по приглашению правительства - посетить «Великую Сентябрьскую Модную Революцию». Событие проходит в рамках приоритетного для города проекта “Санкт-Петербург - центр легкой промышленности”.

Вчера Кензо Такада посетил ГАЛА-ПОКАЗ, где были представлены несколько дизайнерских брендов, демонстрирующие в коротких фешн-сетах широчайший спектр возможностей современной российской моды, ее объективную конкурентоспособность и привлекательность национального колорита в дизайне. Гала-прием дал старт серии мероприятий - на протяжении трех дней будут проходить форумы, конференции, круглые столы, направленные на укрепление позиций российских дизайнеров на мировом рынке.

"Санкт Петербург - это не только столица культуры! Это один из самых красивейших городов Европы! И мне кажется, что в Петербурге особенно много прекрасных девушек, которые носят самую модную одежду!" - отметил кутюрье Кензо Такада

В рамках визита господин Токада посетит культурные и промышленные городские объекты, встретится с журналистами, представителями культуры и искусства. Приезд новатора моды Кензо Такада в Петербург в год столетия революции подчеркивает историческое предопределение зарождения революционных тенденций моды именно в нашем городе.

"Очень понравилось разнообразие моды, которая была представлена! И шикарная, и элегантная и спортивная для молодежи! Это произвело очень большое впечатление! И самое главное, что петербургская мода очень глубокая и очень вариативная!" - добавил кутюрье

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Олеся Сапожникова