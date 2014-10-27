В Петербурге свершилась модная революция: прилетел Кензо Такада

В Петербурге состоялась настоящая модная революция! В историческом здании универмага «У Красного моста» прошел ГАЛА-ПРИЕМ «Санкт-Петербург – столица моды».

Мероприятие прошло в рамках реализации приоритетного проекта «Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и индустрии моды». По приглашению Смольного Петербург посетил известный кутюрье, революционер мира моды, основатель модного дома КЕНЗО - Кензо ТАКАДА.

Приезд Кензо Такада - значимое событие для развития взаимоотношений между Японией и Россией. Генеральный консул Японии Масанори Фукусима посетил мероприятие.

Прием открыл показ модных российских брендов. Первой была презентована новая коллекция известного дизайнера Игоря Гуляева – Высшая ПРОБА. В зоне экспозиции гости смогли ознакомиться с рядом отечественных брендов, предлагающих аксессуары, украшения и арт-объекты уровня couture.

Гала-прием положил начало серии тематических мероприятий, включая ежегодную премию в области моды и красоты, специализированные форумы, конференции и круглые столы.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Олеся Сапожникова