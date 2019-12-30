Утром в лабораторию в центре Петербурга пришли гости. Охрана помешала краже

Сумма похищенного оборудования могла бы составить более 5 миллионов рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, утром 3 января в полицию Центрального района о поступило сообщение о том, что неизвестные проникли в помещение лаборатории по обработке анализов на наркотики одной из городских больниц.

Злоумышленники взломали входную дверь. Они попытались похитить лабораторное оборудование: жидкостной хроматограф, системный компьютерный блок с установленным программным обеспечением, монитор, лазерный принтер на общую сумму около 5,1 млн рублей. Охрана больницы обнаружила нежданных похитителей, а те скрылись с места происшествия, ничего не похитив. В этот же день по факту происшествия в полицию поступило заявление от заведующего больницы .

17 января возбуждено уголовное дело по 30-й и 158-й статьям УК РФ (покушение на кражу).

Сейчас полиция ищет злоумышленников.

Ранее мы сообщили, что на Гражданском проспекте украли оборудование на сумму более 700 тысяч рублей.

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