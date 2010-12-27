Ива Майоли: "Хочу попросить прощения, что Хорватия победила Россию на ЧМ-2018"

В этом году на турнире XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open сделали акцент на молодых игроках. Об этом на пресс-конференции сообщил член директората турнира по работе с игроками.

Для начала, хочу попросить прощения, что Хорватия победила Россию на ЧМ-2018 Ива Майоли, член директората турнира по работе с игроками

Ива Майоли рассказала на пресс-конференции, что в этом году на турнире сфокусируются на молодых звездах. Она очень рада, что удалось привлечь Дениса Шаповалова, которому только 19 лет, а также Хачанова Карена и Рублева Андрея. Она недеется, что это будет очень сильный турнир, особенно ждет игры в парах "профессионал-любитель".

Также, генеральный директор компании "Формула ТХ", исполнительный директор турнира Наталия Камельзон сообщила, что в этом году, наконец-то, удалось поменять площадку для проведения соревнований. Раньше приходилось ставить дорогстоящий шатер. В этом году все игры будут проводиться в КСК "Сибур Арена".

Это очень большое наше достижение, зал будет совсем не хуже, чем в нашем высоком шатре. Мы постараемся сохранить максимальный уровнь комфорта и все стандарты качества соревнований. Наталия Камельзон, генеральный директор компании "Формула ТХ", исполнительный директор турнира

Уже 15 сентября на Сибур Арене состоится жеребьевка, для зрителей и игроков сохранится прежняя большая программа, будет множество конкурсов, на которых можно выиграть смартфон и другие приятные подарки. Также, про этот турнир снимут большой фильм.

Фото: Piter.TV