Ролик посмотрели более 14 миллионов зрителей.

Видеоролик, на котором монахини из Испании зажигательно исполняют песню We Will Rock You британской рок-группы Queen, посмотрели уже более 14 миллионов человек. Видеозапись опубликована в социальной сети Facebook.

Как отмечает издание El Espanol, эти монахини входят в хор хор Дочерей Святого Павла

На кадрах видно, как монахини наслаждаются музыкой и даже танцуют в ритм этой легендарной композиции.

Фото и видео: Music World/Facebook