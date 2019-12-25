Губернатор Сахалина попросил помощи в устранении последствий пандемии

Валерий Лимаренко обратился к Минфину за финансовой помощью.

Губернатор Сахалинской области попросил помощи в устранении последствий пандемии коронавируса. Об этом Валерий Лимаренко заявил на встрече с заместителем министра финансов Ириной Окладниковой. Чиновник уточнил, что региону необходимы средства для ликвидации экономических трудностей.

Сахалинская область – стратегически важный субъект нашей страны. На протяжении долгих лет нефтедобывающий островной регион вносит значительный вклад в экономическое развитие России. В предстоящий год нам самим необходима помощь Валерий Лимаренко, губернатор Сахалина

По словам главы региона, жители не должны страдать из-за пандемии. Чтобы этого избежать, потребуется федеральная поддержка, которую направят на реализацию программы по переселению из аварийного жилья в Охинском районе, асфальтированию дорог, строительству школ и социальных объектов, реконструкцию ветхих сетей электроэнергии, поддержку населения, пострадавшего от нефтегорского землетрясения. Лимаренко напомнил, что государство может предоставить финансирование в рамках перераспределения средств, намеченного на конец ноября - начало декабря.

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Фото: Piter.tv