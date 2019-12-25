Губернатор Рязанской области выстрелил из сигнальной пушки в Петропавловской крепости

Любимов приехал в Петербург погостить и провести отпуск с семьей.

В воскресенье, 20 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов совершил полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Глава региона рассказал об этом на своей странице в соцсети

Выстрелить помог канонир Юрий Петрович. У наставника губернатора в этом нелегком деле большой опыт: Юрий Петрович ассистировал и политикам, актерам, и даже космонавтам. Чиновник поделился, что получил незабываемые впечатления.

Ранее мы писали, что Петербург вошел в рейтинг городов страны для летнего отдыха семьей.

Фото: instagram.com/lybimovnikolay/